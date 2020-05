Neppe stadiongeluiden Bundesliga slaan aan: ‘Als je toch bedrogen wordt, dan maar goed’

Door Daniël Dwarswaard



Oud-topschaatser en sportliefhebber Erben Wennemars was heel duidelijk: hij vindt het allemaal maar niets, dat nepgejuich en –gefluit tijdens de Duitse topper in de Bundesliga. ‘Absolute dieptepunt van sport in coronatijd’, noemde Wennemars op Twitter de neppe stadiongeluiden die nog iets van sfeer moeten oproepen nu er geen publiek bij de wedstrijden mag komen. ‘Doorgeslagen illusie van de maakbaarheid van sfeer. Jammer’, voegde hij er nog aan toe.