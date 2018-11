Newcastle neemt afstand van Burnley

Newcastle nam al na 4 minuten de voorsprong. Het schot van Federico Fernandez ging via Ben Mee het doel van Burnley in. Ciaran Clark kopte op aangeven van Matt Richie de 2-0 binnen. De wedstrijd leek al snel gespeeld, maar vijf minuten voor de rust bracht Sam Vokes de thuisclub met een verre kopbal terug in de wedstrijd.



Newcastle kreeg in de tweede helft de kansen om het af te maken. Zo schoot invaller Joselu in de 79ste minuut op de paal. Daardoor kon Burnley in de slotfase nog op de gelijkmaker jagen. Verder dan een kopbal van opnieuw Vokes kwam de ploeg van coach Sean Dyche niet.



Newcastle United komt dankzij de derde zege op een rij op de 13de plaats en heeft een voorsprong van 3 punten op nummer 17 Burnley.



Overigens begon de wedstrijd een half uur later, na een incident in de spelerstunnel. Daarbij raakte iemand onwel en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Het gaat niet om een speler of iemand van de staf.