Newcastle United bevestigt: Sven Botman voor duizelingwekkend bedrag naar Premier League

Marc Overmars en Mark van Bommel hebben beet: Vincent Janssen tekent voor vier jaar bij Antwerp

Vincent Janssen is vanaf volgend seizoen definitief speler van Royal Antwerp FC, zo heeft de Belgische club zaterdagmiddag bekendgemaakt. De spits die in de interland tegen Wales nog een goede indruk maakte komt over van het Mexicaanse Monterrey.

18 juni