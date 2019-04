Newcastle United zet in Leicester flinke stap naar lijfsbehoud

Marokko in Groep des Doods, Seedorf met Kameroen tegen Ghana

23:19 Marokko heeft het niet getroffen met de loting van de Afrika Cup, dat komende zomer in Egypte plaatsvindt. De Noord-Afrikanen werden gekoppeld aan Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië. Titelverdediger Kameroen van bondscoach Clarence Seedorf en assistent Patrick Kluivert stuit in de groepsfase op Ghana, Benin en Guinee-Bissau. Gastland Egypte stuit in de groepsfase op DR Congo, Oeganda en Zimbabwe.