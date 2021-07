Neymar in tranen na verlies in finale Copa en zoekt troost bij goede vriend Messi

Energie­prij­zen breken nieuwe records: ‘Stap sowieso over’

9 juli Dat de energieprijzen stijgen, is al langer bekend. Maar de prijzen van elektriciteit bereiken nu wéér nieuwe recordhoogtes, meldt ABN Amro. Hoe komt dit en wat betekent het voor je vaste lasten? En: is dit het moment om nog snel over te stappen?