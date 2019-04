Neymar krijgt drie duels schorsing voor beledigen scheidsrechter op Instagram

Neymar werd in maart al aangeklaagd door de UEFA vanwege zijn uitlatingen op Instagram na de pijnlijke en verrassende uitschakeling van zijn club Paris Saint-Germain in de Champions League. Neymar zat toen zelf geblesseerd op de tribune. Hij noemde de beslissing van de VAR om Manchester United in blessuretijd een strafschop toe te kennen wegens hands een “schande” en “onbestaanbaar”.



Neymar liet kort na de wedstrijd zijn emoties de vrije loop via Instagram. “Vier gasten die geen enkel verstand hebben van voetbal zitten voor een televisie een beslissing te nemen op basis van een herhaling in slow motion,” plaatste hij destijds op Instagram.