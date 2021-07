Neymar na winst op Peru en bereiken finale Copa América: ‘Doe Argentinië maar als tegenstander’

Brazilië heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale van de Copa América. In Rio de Janeiro won de titelverdediger in de halve eindstrijd met 1-0 van Peru. In de finale, die zaterdagavond wordt gespeeld, ontmoet Brazilië de winnaar van het duel tussen Argentinië en Colombia. Dat duel wordt komende nacht gespeeld in de Braziliaanse hoofdstad Brasília.

De Braziliaanse sterspeler Neymar wist direct na het bereiken van de finale wel welke tegenstander hij zaterdag wil treffen. ,,Doe maar Argentinië. Ik heb een hoop vrienden bij de Argentijnse ploeg, het lijkt me mooi om hen te treffen. Tegen Messi in het Maracanã, prachtig toch?’’

Dat Brazilië de halve finale bereikte was niet verrassend. In de groepsfase was het gastland al met 4-0 veel te sterk voor Peru en ook de geschiedenis gaf het kleine buurland weinig hoop: in 90 jaar interlandvoetbal won Peru slechts vijf keer van het ‘grote’ Brazilië. Hoe talentvol soms ook, Peru is en blijft een van de kleinere Zuid-Amerikaanse voetballanden, met af en toe een uitschieter. De meeste daarvan in een ver verleden: in 1939 en 1975, toen met de fabelachtige middenvelder Teófilo Cubillas en spits Hugo Sotil in de ploeg, werd Peru kampioen van het continent. Twee jaar geleden reikte Peru opnieuw tot de finale, maar ook toen was Brazilië te sterk (3-1).

Hevig verzet Peru

In de kille winteravond van Rio de Janeiro, waar een snijdende wind de 17 graden in en rond het stadion Nilton Santos in de noordzone van de stad nog kouder lieten aanvoelen, moesten de Goddelijke Kanaries wel diep gaan om de finale te bereiken. Peru verzette zich hevig en had in doelman Pedro Gallese zijn grote uitblinker. Vooral in de beginfase, toen Brazilië er onder leiding van Neymar en aanvallende middenvelder Lucas Paquetá lustig op los combineerde, hield Gallese zijn ploeg met een aantal miraculeuze reddingen lang in de wedstrijd. Hij stopte onder meer fraai twee afstandsschoten van Casemiro en redde twee keer achtereen katachtig op inzetten van dichtbij van Neymar en Richarlison.

Na iets meer dan een half uur capituleerde de dappere doelman toch. Na een mislukte aanval van Peru zag Richarlison de ruimte en stuurde Neymar weg. De aanvaller van PSG speelde behendig verdediger Alexander Callens door de benen en zette nog twee Peruanen op het verkeerde been. Daarna legde hij bekeken terug op Paquetá, die eenvoudig afrondde.

Volledig scherm De Braziliaanse bondscoach Tite. © AP Het was de tweede goal dit toernooi voor de middenvelder van Olympique Lyonnais, die ook de beslissende goal maakte in de kwartfinale tegen Paraguay. Ook toen op aangeven van Neymar. Paquetá, opgegroeid en doorgebroken bij Flamengo uit Rio, kreeg tegen Peru een basisplaats van bondscoach Tite, onder meer omdat hij moest schuiven vanwege het ontbreken van spits Gabriel Jesus na diens rode kaart in de kwartfinale. Neymar en Paquetá kunnen het goed vinden, veel aanvallen van de Brazilianen liepen tegen Peru langs het duo.

Gedroomde finale

Meteen na rust probeerde Peru met gedurfd voetbal het gastland nog te verrassen, maar verder dan een gevaarlijk schot van spits Lapadula kwam de ploeg van de Argentijnse bondscoach Ricardo Gareca niet. Hij stuitte met zijn diagonale knal op Ederson, de doelman van Manchester City die opnieuw in de basis mocht beginnen en zijn concurrent in de Premier League Alisson (Liverpool) uit het elftal lijkt te hebben verdrongen.

Door de Braziliaanse zege kan het Maracanã, de voetbaltempel in Rio de Janeiro die voor de finale van zaterdag een geheel nieuwe grasmat heeft gekregen, zich in elk geval opmaken voor één helft van het vooraf gehoopte scenario: een eindstrijd met de Seleção. Of de andere helft van de ook door Neymar gedroomde ideale finale – tegen aartsrivaal Argentinië – uitkomt, zal morgen blijken.

Doelman Pedro Gallese (rechts) stopt een inzet van dichtbij van Neymar. © AFP

Paquetá en Neymar vieren de 1-0 met een dansje. © AP