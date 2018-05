Neymar ondanks 'half seizoen' verkozen tot speler van het jaar in Ligue 1

Neymar kwam vorig jaar voor 220 miljoen euro over van FC Barcelona, een nieuw wereldrecord in het voetbal. Veel voetballiefhebbers spraken schande van dit exorbitante bedrag, maar de Braziliaanse vleugelaanvaller maakte zijn prijskaartje al snel waar met zijn goals, assists en dribbels. Met 19 goals en 15 assists in 20 competitieduels had Neymar een flink aandeel in de vijfde landstitel in zes jaar tijd voor Paris Saint-Germain. In alle competities was Neymar dit seizoen goed voor 28 goals en 19 assists in 30 wedstrijden.