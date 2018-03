'Neymar voor drie maanden uitgeschakeld'

,,De operatie is zaterdag in Belo Horizonte'', aldus Lasmar. ,,We zullen er alles aan doen hem zo snel mogelijk fit te krijgen voor het WK. Natuurlijk is Neymar nu teleurgesteld, maar hij begrijpt dat er nu geen andere keuze is dan opereren.", luidt de uitleg van de dokter.



PSG maakte woensdag bekend dat Neymar een operatie moet ondergaan wegens een gebroken middenvoetsbeentje, die hij opliep in de wedstrijd tegen Olympique Marseille. De Braziliaanse sterspeler zou in eerste instantie zes tot acht weken aan de kant staan, maar de ernst van de blessure lijkt toch erger dan gedacht.