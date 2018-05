Neymar worstelt met angst en transfergeruchten

,,Ik ben nu nog bang dat die blessure terugkomt'', vertelt Neymar in een interview met de Braziliaanse voetballegende Zico. ,,Die angst moet zo snel mogelijk uit mijn hoofd als ik op het WK top wil zijn.''



De duurste voetballer ter wereld liep eind februari een breukje in zijn voet op en moest in eigen land een operatie ondergaan. Neymar keerde onlangs terug in Parijs voor het laatste deel van zijn revalidatietraject en vierde dinsdag de winst van de Coupe de France mee op het veld. Wellicht kan de Braziliaan volgende week, in de aanloop naar de laatste competitiewedstrijd tegen Caen, weer aansluiten bij de groepstraining.



Spaanse media schrijven al wekenlang dat Neymar in de zomer overstapt naar Real Madrid. Trainer Zinedine Zidane weigert in te gaan op al die geruchten. ,,Pas na de finale van de Champions League ga ik over zulke dingen praten met de clubleiding'', zei Zidane. ,,Ik heb nu geen idee of ze onderhandelen met Neymar.''