Niet Van Bommel, maar Baum nieuwe trainer Schalke 04

Zege Rosenborg in aanloop naar thuisduel met PSV

28 september In de Noorse competitie heeft Rosenborg BK, de tegenstander van PSV in de play-offs van de Europa League, gewonnen van Aalesunds FK. Het duel eindigde in 1-2. Kristoffer Zachariassen bracht beide treffers van de winnende bezoekers op zijn naam. Bij de thuisclub speelde Daan Klinkenberg (ex-FC Volendam) de gehele wedstrijd.