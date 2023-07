Nieuw uittenue van FC Barcelona kopie van shirt dat Cruijff en Neeskens droegen: ‘Ode aan zijn baanbrekende stijl’

,,Barcelona introduceert het tweede tenue voor het seizoen 2023/2024 met een innovatief ontwerp dat een eerbetoon is aan de man die Barça’s speelstijl ontwikkelde, Johan Cruijff. Het is gebaseerd op het tweede tenue dat de club aan het eind van de jaren 70 droeg. Het is ook een ode aan het tenue dat het vrouwenteam van Barça droeg toen het in 1970 hun allereerste wedstrijd speelde in Camp Nou. Daarmee heeft het samen met de baanbrekende figuur van Cruijff inspiratie gegeven voor dit tenue", is te lezen op de clubsite van Barcelona, waar het shirt vanaf 99 euro (zonder bedrukking) wordt verkocht.



,,Johan Cruijff - die een nieuwe speelstijl ontwikkelde voor FC Barcelona - droeg verschillende keren het witte shirt, zoals op 1 maart 1978 tijdens de UEFA Cup-wedstrijd tegen Aston Villa, toen hij aanvoerder was van het team.”

Na de zege op Aston Villa (2-2 op Villa Park in Birmingham, 2-1 in Camp Nou twee weken later) stond Barcelona dat jaar in de halve finales van de UEFA Cup tegenover PSV. Na de 3-0 in Eindhoven werd het nog spannend in Camp Nou, maar PSV bereikte de finale na een 3-1 nederlaag. In de finale won PSV vervolgens over twee duels van Bastia, dankzij de 3-0 in Eindhoven.

Een jaar later won Barcelona wel de Europa Cup II. In de finale in Basel werd Fortuna Düsseldorf toen met 4-3 verslagen na verlenging. Johan Cruijff en Rinus Michels waren een jaar eerder al vertrokken, maar Johan Neeskens was nog wel van de partij bij de eerste grote Europese prijs in de clubhistorie van Barcelona. Wel had Barcelona toen al vier keer de Jaarbeursstedenbeker gewonnen.

