Nieuwe domper voor Club Brugge: middenmotor Leuven maakt in slotminuten gelijk

Tussenper­so­nen bij internatio­na­le transfers vullen zakken met honderden miljoenen euro’s

Voetbalclubs over de hele wereld hebben in 2022 voor een bedrag van 622,8 miljoen dollar (omgerekend 585,5 miljoen euro) betaald aan tussenpersonen bij internationale transfers. Dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

15 december