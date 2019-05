Nieuwe klap voor gezin Casillas: vrouw geopereerd aan eierstokkanker

Carbonero, een Spaanse journaliste, maakte op haar instagrampagina bekend dat ze geopereerd is aan eierstokkanker. ,,We waren nog niet hersteld van de schrik en toen had het leven een nieuwe verrassing voor ons. Deze keer was het mijn beurt. Een zesletterwoord, dat ik nog steeds niet kan opschrijven. Een paar dagen geleden had ik een controle en bleek er een tumor te zitten. Alles is gelukkig goed gegaan, maar ik moet nog wel een paar maanden vechten tijdens de behandeling. Het wordt zwaar, maar ik weet zeker dat het een goed einde wordt.”