Nieuwe mokerslag voor pechvogel Kevin van Veen, ‘Budget Bergkamp’ maanden uit de roulatie

Scunthorpe United-trainer Neil Cox liet aan de BBC weten dat Van Veen de komende maanden is uitgeschakeld, daardoor mist de spits onder meer de derby tegen Grimsby Town, die op 19 december op het programma staat. Van Veen liep de blessure op in de wedstrijd tegen Morecambe FC op 21 november, hij moest na elf minuten het veld al verlaten. In totaal speelde hij vijf duels na zijn rentree, waarin hij goed was voor twee goals en één assist.

De nieuwe blessure is een mokerslag voor de Eindhovenaar, die zelden geblesseerd is. In maart verdraaide hij zijn knie en moest hij onder het mes. Dat duurde even, omdat vanwege het coronavirus in totaal vier weken in thuisisolatie moest voordat ze hem konden opereren. Nu moet ‘Budget Bergkamp’, zoals ze Van Veen liefkozend noemen in Engeland, opnieuw revalideren.