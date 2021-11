Nieuwe trainer voor Donny van de Beek bij Manchester United

Afgelopen weekend bereikte United een overeenkomt met Lokomotiv Moskou, waar Rangnick als ‘head of sports and development’ nog onder contract stond tot 2024. De Duitser was in eigen land trainer van diverse clubs, waaronder Schalke 04 en RB Leipzig.

,,Deze selectie zit vol talent en heeft een goede balans van jeugd en ervaring”, zegt Rangnick. ,,Ik ga er de komende zes maanden alles aan doen om ervoor te zorgen dat de spelers hun potentie zo goed mogelijk benutten, individueel en vooral als team.” Het is nog niet duidelijk of Rangnick donderdag op Old Trafford al op de bank kan zitten bij de competitiewedstrijd tegen Arsenal. Hij moet eerst nog een werkvergunning krijgen.

Quote Hij is een van de meest gerespec­teer­de en innovatie­ve coaches in het Europese voetbal John Murtough , Directeur Manchester United

Volgens directeur John Murtough is Rangnick daarvoor de meest geschikte kandidaat. ,,Hij is een van de meest gerespecteerde en innovatieve coaches in het Europese voetbal. Hij was onze nummer 1 voor de rol van interim-manager, gezien zijn leiderschap en de technische kwaliteiten die hij met zich meebrengt met bijna vier decennia aan ervaring als coach en manager.”

Rangnick neemt het stokje over van Michael Carrick, die als tijdelijke hoofdtrainer in de Champions League met 2-0 won bij Villarreal. Het competitieduel met koploper Chelsea eindigde zondag in 1-1.

Voor de invulling van de functie van hoofdcoach voor de langere termijn heeft Manchester United vermoedelijk een trainer op het oog die nu nog niet beschikbaar is. Daarbij wordt vooral de naam van de Argentijn Mauricio Pochettino genoemd, nu nog actief bij Paris Saint-Germain.