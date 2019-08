Nieuwe zeperd Kongolo en co kost manager Siewert zijn baan

Huddersfield, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde, is niet lekker uit de startblokken gekomen. De eerste wedstrijd in het Championship ging verloren tegen het Derby County van Phillip Cocu (1-2). Daarna volgde een remise bij Queens Park Rangers en dinsdag kwam daar de beschamende uitschakeling in de League Cup tegen Lincoln City uit de League One (0-1) nog bij.



De druk op manager Jan Siewert was derhalve al aardig opgelopen. De thuisnederlaag vandaag tegen Fulham (1-2) - met Terence Kongolo en Juninho Bacuna als basisspelers en Rajiv van La Parra als invaller - bleek voor de clubleiding de druppel.



De Duitse coach, die eerder werkzaam was bij Borussia Dortmund, werd zeven maanden geleden aangesteld nadat zijn landgenoot David Wagner opgestapte. In zijn 19 duels als manager bij Huddersfield boekte Siewert slechts één zege.