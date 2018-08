Nigeriaan Moses (27) stopt als international

Moses was met Nigeria actief op het WK in Rusland. Het Afrikaanse land slaagde er niet in om de groepsfase te overleven. Moses maakte nog een doelpunt in de laatste groepswedstrijd tegen Argentinië (1-2). Moses haalde met Nigeria op het WK in Brazilië, vier jaar geleden, wel de achtste finales. In 2013 won Nigeria de Afrika Cup. ,,Veel van de mooiste momenten uit mijn leven heb ik meegemaakt in het shirt van de 'Super Eagles'. Die zullen me altijd bijblijven."