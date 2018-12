Nigeriaan niet vervolgd voor matchfixing in Zweden

Topmaand Van de Donk verkozen tot voetbal­ster van maand november in Engeland

11:54 Voetbalster Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard is in Engeland uitgeroepen tot voetbalster van de maand november. De 27-jarige middenveldster van Arsenal toont via Instagram hoe ze glunderend van trots de prijs in ontvangst neemt.