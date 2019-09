Nijhuis fluit EK-kwalificatieduel van Portugal

Video Noord-Ie­ren dankzij curieus eigen doelpunt langs Luxemburg

5 september Noord-Ierland, tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatie, heeft in een oefeninterland Luxemburg met 1-0 verslagen. Het doelpunt viel in de 37ste minuut en kwam op naam van Luxemburger Kevin Malget. Hij kopte in Belfast de bal in eigen doel.