Nijhuis over geel voor Maradona erende Messi: ‘Er zou spontaan een vlieg in mijn ogen zijn gevlogen’

Oud-scheidsrechter Dick Jol had het op zijn beurt echter wel geweten wanneer hij scheidsrechter was geweest tijdens FC Barcelona – Osasuna. ,,Ik had Messi nooit geel gegeven. Nooit. Al zouden er duizend spelregels zijn geweest, die me ertoe gedwongen hadden”, zegt de Hagenaar resoluut. ,,Als je een beetje persoonlijkheid hebt als scheidsrechter, snap je dat je in zo’n uitzonderlijke situatie even de andere kant op moet kijken. Maar dat durven veel van die scheidsrechters niet joh, bang als ze zijn dat ze een negatieve beoordeling krijgen van hun baas, passend bij de angstcultuur die heerst bij UEFA en FIFA. Nou, ik had er wel wat bonje voor over gehad met zo’n controleurtje.”



Nijhuis waarschijnlijk ook, eigenwijs als hij doorgaans is. Al verwoordt de Tukker het ditmaal tactisch. ,,Wat ik gedaan had als ik Messi voor mijn neus zijn shirtje uit had zien trekken?”, herhaalt hij. ,,Ik vermoed dat er op dat moment spontaan een vlieg in mijn ogen zou zijn gevlogen. En dat ik na een minuutje wrijven dan niets gezien zou hebben.”