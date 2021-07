Noa Lang gestraft voor antisemitische spreekkoren: aanvaller moet deportatiekamp bezoeken

Het Bondsparket acht Lang nu schuldig aan het zingen van een spreekkoor dat in strijd is met de bondsregels, zonder enig racistisch of discriminerend oogmerk. Ze leggen hem een alternatieve straf op: Lang moet voor 1 oktober de Dossinkazerne in Mechelen bezoeken. Het voormalige deportatiekamp huisvest nu een museum over de Holocaust en de gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.