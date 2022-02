Noa Lang ontsnapt aan schorsing: rode kaart voor aanraken scheidsrechter geseponeerd

Lang was het in de slotfase van het verhitte duel niet eens met de rode kaart die zijn ploeggenoot Eder Balanta kreeg vanwege een elleboogstoot en rende op de arbiter af om te protesteren. Die was daar niet van gediend, zeker niet toen hij vermoedde dat hij werd aangeraakt door de aanvaller.

Volledig scherm Noa Lang verliet vol ongeloof het veld na zijn rode kaart. © BELGA

Vol ongeloof verliet de drievoudig Oranje-international het veld. ,,Ik doe helemaal niks, ik doe helemaal niks, hoe kan dit”, riep hij vertwijfeld uit. Ook trainer Alfred Schreuder zei na afloop de rode kaart onbegrijpelijk te vinden.

Achteraf rees echter de vraag of het wel Lang was die de scheidsrechter toucheerde. Op beelden lijkt het vooral ploegmaat Clinton Mata te zijn die de boosdoener is. De tuchtcommissie kwam vermoedelijk tot hetzelfde oordeel, want de derde rode kaart voor Lang in anderhalf jaar tijd blijft zonder gevolgen.

Voor Schreuder komt het goed uit dat hij over Lang kan blijven beschikken, want de kampioen van de afgelopen twee seizoenen zag de achterstand op koploper Union dit weekend oplopen tot twaalf punten. Club Brugge speelt volgende week zondag thuis tegen nummer vier Charleroi, daarna uit bij nummer vijftien Eupen en vervolgens thuis tegen de huidige nummer twee Royal Antwerp. Na 34 speelrondes moeten alle achttien clubs in België de helft van hun punten inleveren, waarna de play-offs van start gaan.

Bekijk de beelden van de rode kaart van Noa Lang.

Volledig scherm Noa Lang krijgt rood van scheidsrechter Nicolas Laforge. © BELGA