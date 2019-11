Nog drie jaar tot WK in Qatar: ‘Voor de mensen op zuidelijk halfrond heel mooi’

,,We hebben samen met Qatar gewerkt aan een lijst met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat iedereen een geweldig WK zal hebben,” zegt Infantino. ,,Er waren vooraf ook veel vragen op dit gebied voor het WK 2018 in Rusland en daar hoorden we geen enkel geval van discriminatie. Dat was een positief resultaat dat voortvloeide uit het werk dat voor het evenement al was gedaan.”

Infantino ging ook in op de vraag hoe de voetbalkalender zal zijn in die seizoenen, omdat het WK wordt gehouden van 21 november tot en met 18 december 2022. ,,Het is belangrijk om te onthouden dat de kalender in andere delen van de wereld ook anders is dan in Europa. Nu krijgen fans op het zuidelijk halfrond ook eens de kans krijgen om te genieten van het WK tijdens de zomer en kunnen ze feestvieren op straat als het daar warm is.”