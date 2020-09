Nog niet zelf achter het stuur, maar Fati laat record na record sneuvelen

Hij mag nog niet zelfstandig autorijden, alcohol kopen is verboden en van een avondje in het casino mag hij slechts dromen. Wereldberoemd is het verhaal dat FC Barcelona toestemming moest vragen aan de ouders van de destijds zestienjarige puber om hem laat in de avond tegen Real Betis te laten debuteren. Waar zijn leeftijdsgenoten met hun neus in de boeken zitten om zich voor te bereiden op de middelbare school-examens, tekende Ansu Fati gisteravond voor zijn eerste doelpunt in de nationale ploeg. Op Robben-achtige wijze kapte hij een Oekraïnse verdediger uit en plaatste hij de bal feilloos in de verre hoek, om Spanje op een 3-0 voorsprong te zetten.

Met zijn zeventien lentes en 311 dagen is Fati de jongste doelpuntenmaker ooit voor Spanje. Drie dagen eerder werd de pupil van Barça -coach Ronald Koeman al de op een na jongste debutant ooit, door tegen Duitsland drie kwartier mee te doen. Ángel Zubieta was in het jaar 1936 ruim veertig dagen jonger dan het groeibriljantje uit Guinee-Bissau.

Het breken van records is het zeventienjarige megatalent niet vreemd. Zijn onvolwassen leeftijd lijkt hem niets te doen, want dit seizoen schopte hij het tot 33 duels in de hoofdmacht van misschien wel de grootste club ter wereld. Fati verbaasde vriend en vijand door de jongste Barça-doelpuntenmaker ooit te worden en als jongste ooit trefzeker te zijn in de Champions League. Ook was er niemand die op zijn leeftijd tweemaal trefzeker was in een La Liga-duel. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Levante kroonde hij zich met een dubbelklapper tot man van de wedstrijd.