Nog twee aanklachten van verkrachting tegen Manchester City-verdediger Benjamin Mendy

Turkije gaat voor zege op Montenegro en hoopt op stunt Noren in de Kuip

Twee maanden geleden kreeg Turkije een pak slaag van Oranje (6-1), maar de ploeg van de Duitse bondscoach Stefan Kuntz leeft nog altijd. Als Noorwegen vanavond stunt in de Kuip kunnen de Turken bij een zege in en tegen Montenegro alsnog een WK-ticket pakken. Volg de hoogtepunten in ons liveblog. Hier houden we je op de hoogte van Nederland-Noorwegen.

11:01