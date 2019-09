Noord-Ieren dankzij curieus eigen doelpunt langs Luxemburg

Rode Duivels zonder Trossard en Dendoncker

5 september Bondscoach Roberto Martínez van België kan vrijdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino niet beschikken over Leandro Trossard en Leander Dendoncker. Beiden zijn door blessures niet beschikbaar. Doelman Simon Mignolet heeft last van zijn enkel en is onzeker voor het duel in San Marino.