Noord-Ierland heeft fitte selectie voor duels met Nederland en Duitsland

De Noord-Ieren hebben nog een kleine kans op rechtstreekse plaatsing voor het EK. Ze moeten dan in ieder geval winnen van Duitsland en Nederland en zijn dan ook nog afhankelijk van andere resultaten in groep C. Nederland is op 16 november te gast in Windsor Park in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Drie dagen later ontvangt Duitsland de Noord-Ieren in Frankfurt.



Nederland speelt tot besluit van de kwalificatiereeks op 19 november een thuiswedstrijd tegen Estland in de Johan Cruijff Arena. Bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdag de definitieve selectie van Oranje voor de laatste twee wedstrijden bekend. Oranje is koploper in kwalificatiegroep C en is bij een gelijkspel in Belfast al zeker van deelname aan het EK 2020.