Noorse voetbalclub tovert shirt om in QR-code om mensenrechten Qatar aan te kaarten

Tromsø, de nummer 12 van de hoogste klasse in Noorwegen, wil hiermee aandacht vragen voor de schendingen van de mensenrechten in het land dat volgend jaar het WK organiseert. ,,We kunnen niet doen alsof voetbal en politiek niets met elkaar te maken hebben en we mogen nooit de andere kant op kijken als sommigen ons prachtige spel gebruiken om mensenrechtenschendingen te overschaduwen”, staat op de website van Tromsø. ,,We kunnen dit samen veranderen.”