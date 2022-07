Noorwegen en Oostenrijk strijden om tweede plaats en plek in kwartfinale

Frankrijk maakt op EK grote indruk in eerste helft tegen Italië

Frankrijk heeft in de eerste wedstrijd op het EK direct duidelijk gemaakt dat het tot de favorieten voor de eindzege op Wembley behoort. Het team van de veelbesproken bondscoach Corinne Diacre won in het New York Stadium in Rotherham met 5-1 van Italië.

10 juli