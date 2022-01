Norwich City wint in schemering van Watford, degradatiekraker uitgespeeld ondanks lichtuitval

Het duel werd uiteindelijk in lichte schemering uitgespeeld, ruim gewonnen door Norwich, dat zonder de licht geblesseerde Tim Krul naar Watford was afgereisd: 0-3.



De plaatselijke elektricien kreeg de lichten tijdens de staking heel even weer aan, maar al snel daarna begaven de lampen het opnieuw. Dean besloot na uitgebreid overleg met de autoriteiten en de competitieleiding toch maar door te spelen; in de Premier League zijn als gevolg van de coronapandemie al 22 wedstrijden afgelast en verplaatst.

Kort voor de lichtuitval had Norwich City de score geopend dankzij een schitterende goal van Josh Sargent. De Amerikaan kreeg een voorzet van Teemu Pukki net achter zich, maar tikte de bal achterwaarts in het doel met zijn hak, via de onderkant van de lat, net over de doellijn: 0-1.

Volledig scherm Josh Sargent scoorde twee keer voor Norwich City in Watford. © AP

Het doelpunt was op dat moment een zeldzaam hoogtepunt in een typische degradatiewedstrijd, waarin met name de thuisploeg zwaar teleurstelde. De ploeg van manager Claudio Ranieri slaagde er lange tijd amper in een fatsoenlijke aanval op te zetten, laat staan tot kansen te komen.

Niet lang de tijdelijke staking was de wedstrijd beslist, dankzij een goal van opnieuw Sargent. Deze keer kopte de aanvaller knap en hard raak, tot vreugde van de meegereisde aanhang uit Norwich achter het doel: 0-2. In de uitgebreide blessuretijd tikte verdediger Juraj Kucka van Watford ook nog de derde in zijn eigen doel: 0-3. De stadionlampen waren inmiddels net weer gerepareerd, maar veel Watford-fans besloten alvast huiswaarts te keren.

Volledig scherm © AFP

De dik verdiende zege van Norwich City betekent dat Watford in steeds zwaardere degradatiezorgen verkeert. De positie van Ranieri staat inmiddels alweer zwaar onder druk, amper drie maanden na zijn aanstelling. Watford geldt in Engeland als een waar trainerskerkhof: het versleet sinds medio 2020 al vijf (al dan niet tijdelijke) managers. ,,You will be sacked in the morning’’, zong de aanhang van Norwich plagerig in de slotminuten, alvorens aan een uitbundig feestje te beginnen.

Volledig scherm © Reuters