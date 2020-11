Nuytinck verlengt bij Udinese en blijft voorlopig in Serie A

Afkoelings­pe­ri­o­de in onderhande­lin­gen bij Barça over salarisre­duc­tie

11 november De onderhandelingen bij FC Barcelona over een forse salarisreductie voor spelers, stafleden en ander personeel zijn opgeschort. Langdurige besprekingen tussen de betrokken partijen in de afgelopen dagen hebben niet tot overeenstemming geleid. Tot 23 november is een afkoelingsperiode afgesproken. De clubleiding hoopt dat de huidige voorstellen uiteindelijk alsnog worden aangenomen.