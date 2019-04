Oblak verlengt contract bij Atlético Madrid tot medio 2023

Van Dijk mist in returnwed­strijd Lovren naast zich

16 april Liverpool moet het in de return tegen FC Porto in de kwartfinales van de Champions League stellen zonder Dejan Lovren. De Kroatische verdediger is ziek achtergebleven in Engeland. Manager Jürgen Klopp heeft 21 spelers meegenomen naar Portugal, waar de 'Reds' een voorsprong van 2-0 verdedigen.