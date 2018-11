Ocon gaat verder als reserve bij Mercedes

De 22-jarige Fransman zit al een aantal jaar in het opleidingsprogramma van de Duitse renstal. Ocon debuteerde in 2016 in de Formule 1 bij het inmiddels weer verdwenen Manor Racing en rijdt nu voor het tweede jaar op rij bij Force India.



De Fransman rijdt zondag in Abu Dhabi zijn vijftigste en voorlopig laatste grand prix. Volgend jaar is geen plek voor Ocon in de Formule 1. ,,Hij zal veel tijd bij ons in de simulator gaan doorbrengen'', zei teambaas Toto Wolff van Mercedes. Ocon, die 136 punten bij elkaar reed en de vijfde plaats als beste resultaat heeft staan, dient in 2019 als reserve voor het geval er iets gebeurt met een van de vaste Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.