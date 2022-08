Oeps! The Sun vergist zich en ziet Jahanbakhsh op cover aan voor Bournemouth-target Senesi

De Argentijn is hard op weg naar de Premier League-club, die een bedrag van rond de vijftien miljoen euro gaat betalen aan Feyenoord. De verdediger sierde vanochtend echter niet op de voorpagina van The Sun, want Feyenoord-ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh werd per abuis afgebeeld. In het nieuwsbericht klopte het wél: daar stond dat het Senesi is die Bournemouth gaat versterken.