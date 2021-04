Officieel: Nagelsmann (33) wordt bij Bayern München duurste trainer ooit

Het nieuws hing al even in de lucht, maar is sinds vandaag officieel: Julian Nagelsmann wordt de nieuwe trainer van Bayern München. De 33-jarige oefenmeester van RB Leipzig tekent voor 5 jaar, zo heeft de Duitse recordkampioen bevestigd.

Nagelsmann wordt in Beieren de opvolger van succescoach Hansi Flick (56). De man die afgelopen seizoen alles won wat er te winnen viel met Bayern, gaf onlangs aan dat hij van zijn nog doorlopende contract af wilde. Die wens is door de clubleiding ingewilligd. Flick wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe bondscoach van Duitsland. Na het EK moet hij in de voetsporen treden van de vertrekkende Joachim Löw. Hij was diens assistent toen de Mannschaft in 2014 wereldkampioen werd.

De overgang van Nagelsmann naar München ging niet zonder slag of stoot. Omdat de kroonprins van het Duitse trainersgilde een doorlopend contract had, moest Bayern diep in de buidel tasten om hem los te weken. Naar verluidt heeft de club een afkoopsom van 25 miljoen euro moeten betalen. Daarmee is Nagelsmann de duurste trainer uit de geschiedenis van de Bundesliga.

,,Julian Nagelsmann staat voor een nieuwe generatie trainers‘’, zegt Bayern-president Herbert Hainer. ,,Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij een indrukwekkende carrière achter de rug. We zijn ervan overtuigd dat we met Julian Nagelsmann zullen voortbouwen op de grote successen van de afgelopen jaren. Ik wil Hansi Flick uitdrukkelijk bedanken namens FC Bayern. Hij nam in 2019 ons team in een moeilijke fase over en won toen zes titels, waarvan de zevende hopelijk snel volgt (Bayern staat op het punt de 31ste landstitel te veroveren, red.). Hij zal altijd een plek hebben in de geschiedenisboeken van FC Bayern.‘’

Jongste trainer ooit

Nagelsmann werd in februari 2016 de jongste trainer van de Bundesliga toen hij bij TSG Hoffenheim het roer overnam van Huub Stevens, die vanwege hartritmestoornissen zijn functie moest neerleggen. Sinds 2019 was hij hoofdtrainer van RB Leipzig, dat hij vorig seizoen leidde naar de halve finales van de UEFA Champions League.

,,De afgelopen twee jaar zullen voor mij onvergetelijk blijven‘’, zo reageert Flick op zijn naderende afscheid. ,,,Ik heb echt genoten van de emoties, de overwinningen, de titels, maar ook van het dagelijkse werk op het veld - het was een uitstekende tijd. Succes bereik je alleen samen. Een coach is niets zonder zijn team en ik had het geluk om fantastische spelers hier in München te ontmoeten en een staf- en coachingsteam dat ongelooflijke dingen heeft gedaan. Het is geen loze zin als ik zeg: ‘Het was een grote eer voor mij'.‘’

Volledig scherm Hansi Flick (r) en zijn opvolger Julian Nagelsmann voor een duel tussen Bayern en RB Leipzig. © AFP