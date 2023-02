Olivier Giroud helpt AC Milan aan eerste zege in acht duels, Zlatan Ibrahimovic moet nog even geduld hebben

Met samenvatting Erik ten Hag niet te spreken over zwakke start Manchester United tegen Leeds: ‘Onaccepta­bel’

Manchester United liet gisteravond twee punten liggen in de thuiswedstrijd tegen Leeds United, nadat er dertien keer op rij gewonnen was op Old Trafford. Na de wissel van Wout Weghorst scoorden man in vorm Marcus Rashford en invaller Jadon Sancho nog voor de ploeg van Erik ten Hag, maar het leverde slechts een 2-2 gelijkspel op. Zondagmiddag staan de clubs opnieuw tegenover elkaar in de Premier League.

9 februari