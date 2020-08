Olympique Lyon pakt met invaller Van de Sanden vijfde Champions League-zege op rij

Door Tim Reedijk



Op haar hotelkamer oogde Oranje-international Dominique Janssen, verdediger van verliezend finalist VfL Wolfsburg, een paar dagen geleden uiterst ontspannen. Ja, zei ze, dit zou wel eens het moment kunnen zijn om Lyon te kloppen, nu de absolute grootmacht niet in allerbeste doen was en bovendien over minder wedstrijdritme beschikte dan Wolfsburg. Maar al snel maakte Lyon vanavond korte metten met de ambities van Wolfsburg, één van de uitdagers in de top van het vrouwenvoetbal. Bij rust waren de krachtsverhoudingen al duidelijk: de Fransen leidden met 0-2 door doelpunten van Eugenie Le Sommer en Saki Kumagai.

Volledig scherm Dominique Janssen. © AFP

Het is net zo voorspelbaar als razend knap. Wolfsburg won de Duitse dubbel na een uitstekend seizoen en even denk je: kán het? Maar Lyon is in het vrouwenvoetbal nu eenmaal buitencategorie. Onbereikbaar. Zet de cijfers maar eens op een rijtje: vijf Champions League-eindzeges op een rij en zeven in de laatste tien jaar. Al ruim 800 dagen ongeslagen. Veertien landskampioenschappen achter elkaar en slechts 57 tegendoelpunten in tien (!) seizoenen in de Franse competitie, tegenover 1077 treffers die Lyon zelf maakte.

Succesmachine

Eén Nederlandse is onderdeel van die succesmachine. De IJsselsteinse Van de Sanden tekende in augustus 2017 voor Lyon, waar ze over het geheel genomen tussen bank en basis schippert. Ze reeg de prijzen aaneen in de afgelopen drie jaar, met onder meer twee kampioenschappen en na vanavond dus drie Champions Leagues. In haar eerste twee gewonnen Champions League-finales speelde ze een cruciale rol met in totaal liefst vijf assists; vanavond was haar rol in de finalewinst als invaller in de 87ste minuut beduidend minder.

Volledig scherm Dominique Janssen. © AP Voor Wolfsburg en Janssen, die na een verdienstelijke tweede helft en de aansluitingstreffer van Alexandra Popp nog even aan een resultaat mochten denken, begint Lyon wel steeds meer te knagen. ,,Je proeft die strijd wel bij speelsters die hier langer zitten. Lyon is een club die ze hier graag verslaan”, zei Janssen in de voorgalm. Maar Lyon wreef juist nog meer zout in die etterende, open wond, door na het beslissende doelpunt van Sara Björk Gunnarsdóttir vlak voor tijd Wolfsburg voor het vijfde jaar op rij uit te schakelen in de Champions League. Tweemaal in de kwartfinales (2017 en 2019) en liefst driemaal in de finale (2016, 2018 en vandaag).

En dat terwijl de Wölfinnen in 2013 en 2014 zelf de Champions League wonnen en even op weg leken naar de dominantie waar Lyon nu al jaren patent op heeft. De finale van vanavond maakte maar weer eens duidelijk dat Wolfsburg het voorlopig moet doen met een rol als serieuze uitdager, stiekem dromend van het podium van Lyon. Het ongenaakbare Lyon.