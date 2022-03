Onana na sensationeel slot naar Qatar, met laserpennen belaagde Salah knalt penalty over en mist WK

Ajax-doelman Andre Onana gaat naar het WK. De keeper van Kameroen moest pas diep in de verlenging de 1-1 van RKC’er Ahmed Touba incasseren. Daardoor leek Algerije naar Qatar te gaan, maar in de blessuretijd van de verlenging ging het toch mis voor de Noord-Afrikanen: 1-2.

Algerije won met 0-1 in Kameroen, maar uitgoals tellen in de Afrikaanse WK-kwalificatie wel dubbel.

Onana werd in de verlenging twee keer na een kopbal verschalkt. De treffer van Islam Slimani werd na tussenkomst van de VAR echter afgekeurd vanwege hands. Dit tot woede van Algerijnse fans, die massaal stoeltjes op het veld gooiden. In de 118de minuut was het wel raak via Touba. Onana ging in de blessuretijd van de verlenging nog mee naar voren bij een vrije trap, maar tot een kans kwam het niet. Even later was het wel raak via Karl Toko Ekambi.

Sadio Mané gaat in november naar het WK. Senegal versloeg Egypte opnieuw na een strafschoppenserie, net als in de finale van de Afrika Cup. Mohamed Salah, sterspeler van Egypte en Liverpool, miste een penalty en ontbreekt dus in Qatar.

Na de 1-0 in Egypte stond ook vanavond in Dakar die eindstand op het scorebord. Boulaye Dia bracht de ploeg van sterspeler Sadio Mané al in de derde minuut op voorsprong. Ook in de verlenging werd er niet meer gescoord. En dus moesten penalty’s de beslissing brengen. Liefst vijf spelers misten, onder wie Salah, die werd verblind door laserlichten vanuit het publiek. Sadio Mané schoot net als in de finale van de Afrika Cup de beslissende binnen.

Marokko gaat opnieuw naar het WK. De ploeg van ex-Feyenoorder Sofyan Amrabat, die de hele wedstrijd speelde, won eenvoudig met 4-1 van DR Congo. Amsterdammer Tarik Tissoudali was opnieuw belangrijk voor Marokko. Hij zorgde in Casablanca voor de 2-0. In Congo maakte Tissoudali de gelijkmaker.

Azzedine Ounahi was goed voor twee goals. Achraf Hakimi pikte uit de rebound ook zijn doelpunt mee.

Grote vraag is wat de Marokkaanse voetbalbond doet met bondscoach Vahid Halilhodzic. Marokko plaatste zich onder de Bosniër voor het WK, maar het Noord-Afrikaanse land stelde teleur op de Afrika Cup. En belangrijker: onder Halilhodzic zullen sterspeler Hakim Ziyech en Ajacied Noussair Mazraoui niet naar het WK gaan vanwege een ruzie met de bondscoach.

Ghana

William Troost-Ekong zal op het komende WK ontbreken. De aanvoerder van Nigeria benutte tegen Ghana een penalty, maar in Abuja kwam de Nigerianen niet verder dan 1-1. Omdat uitgoals dubbel tellen en het in Ghana 0-0 werd, gaat de ploeg van Ajacied Mohammed Kudus in november naar Qatar.

Ghana kwam al in de tiende minuut op voorsprong dankzij Thomas Partey. Mohammed Kudus werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld bij The Black Stars.

Haarlemmer William Troost-Ekong, die nu uitkomt voor Watford en eerder speelde voor FC Groningen en FC Dordrecht, was in 2018 met Nigeria actief op het WK in Rusland. Voor Ghana wordt het het eerste WK sinds 2014.

Ook Tunesië plaatste zich voor het WK. Het Noord-Afrikaanse land hield Mali in Tunis op 0-0. Uit wonnen de Tunesiërs met 0-1.