Onderhandelingen Ramos en Real Madrid onder hoogspanning: captain op weg naar de uitgang?

Ramos maakt in 2005 de overstap van Sevilla naar Real Madrid, waar hij uitgroeide tot 's wereld beste verdediger. Hij won er vier keer de Champions League, vijf keer de landstitel, twee keer de Copa del Rey, vier keer de Spaanse supercup, drie keer de Europese supercup en ook het wereldkampioenschap voor clubteams werd vier keer gewonnen door Ramos en consorten. De 34-jarige verdediger zou na het huidige seizoen dolgraag nóg twee seizoenen op prijzenjacht gaan met de Madrilenen, maar de onderhandelingen over een verlenging van het contract verlopen moeizaam.



Afgelopen zaterdag voor de wedstrijd tussen Real Madrid en Celta de Vigo (2-0) kwamen Ramos en voorzitter Florentino Pérez bij elkaar om de onderhandelingen te vervolgen, maar Marca meldt dat beide partijen bepaald niet nader tot elkaar zijn gekomen. Ramos wil zijn contract met twee seizoenen verlengen zonder in te leveren op zijn salaris. De club wil, net als coach Zinedine Zidane, dolgraag verder met Ramos. Het probleem? Real Madrid kan vanuit financieel oogpunt (na de coronacrisis) slechts voor één seizoen verlengen met Ramos. Wil de verdediger een tweede seizoen bijtekenen, dan zal hij toch echt salaris in moeten leveren.



Ramos en Pérez verlieten het gesprek voor aanvang van het duel met Celta echter zonder akkoord en dus spreekt Marca van ‘hoogspanning'. Inmiddels houden verschillende topclubs de situatie van de verdediger in de gaten. Pep Guardiola en José Mourinho zouden de verdediger dolgraag naar respectievelijk Manchester City en Tottenham Hotspur willen halen terwijl ook Paris Saint-Germain in het rijtje geïnteresseerden zou staan.