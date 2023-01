Onderzoek naar fraude bij overname Anderlecht: veertien verdachten in het vizier

Met video Wereldgoal Joshua Kimmich behoedt Bayern München voor nederlaag, Daley Blind wacht nog op debuut

Bayern München is ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag in eigen huis. Door een wereldgoal van Joshua Kimmich in blessuretijd werd het 1-1 tegen FC Köln. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank en wacht nog altijd op zijn debuut voor Bayern.

24 januari