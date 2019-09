Onervaren Valencia-coach moet selectie voor zich winnen: ‘Ik begrijp de situatie’

Celades coachte van 2013 tot en met 2018 diverse Spaanse nationale jeugdploegen waarna hij als assistent meeging met Julen Lopetegui naar Real Madrid. Ervaring als hoofdcoach in de Primera División heeft hij echter niet. Bij Valencia moet hij Marcelino doen vergeten, die de afgelopen twee jaar erg succesvol was met twee vierde plaatsen op rij én de winst van de Copa del Rey. Een conflict met de onberekenbare eigenaar Peter Lim kostte de geliefde Marcelino zijn job.



,,Ik ben me ervan bewust dat hij hier succesvol was”, stelt Celades, voormalig middenvelder van FC Barcelona en Real Madrid, bij zijn prestatie in Mestalla. ,,Het goede van zijn ideeën moeten we koesteren en verbeteren. En ja, ik begrijp dat sommige spelers goed overweg konden met de ontslagen staf. Maar, onafhankelijk van wat er gebeurt, zullen de spelers altijd hun respect naar je tonen. Ik weet hoe het werkt in de kleedkamer.”



Valencia is één van de Champions League-opponenten van Ajax. Op 2 oktober ontvangen Jasper Cillessen en co de Amsterdammers. Celades stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken. ,,Deze club is gigantisch. Het doel is daarom altijd: winnen. Het maximale zal eruit moeten worden gehaald.” Een concrete doelstelling sprak de nieuwbakken trainer echter niet uit.