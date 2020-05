Ongelukkige Letschert ziet HSV met de schrik vrij komen

Letschert, in het centrum de partner van Rick van Drongelen, werd in de 61ste minuut naar de kant gehaald na een uiterst ongelukkig optreden in Hamburg. In de beginfase leverde hij de bal zomaar in bij Dominik Franke, waarna Manuel Schäffler op fraai wijze de 0-1 kon maken. Dankzij een prima goal van David Kinsombi had HSV de schade snel gerepareerd en via Joel Pohjanpalo stond de ploeg die aast op promotie halverwege zelfs op voorsprong.