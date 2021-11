Ongevaccineerde Kimmich onder vuur bij Breitner en Gomez: ‘Onder mij zou hij niet spelen, auf wiedersehen’

Kimmich bevestigde vorige maand na de zege van Bayern tegen Hoffenheim in een Sky-interview de berichtgeving van het Duitse Bild dat hij nog niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. ,,Ik heb persoonlijk nog bedenkingen over ontbrekende langetermijnstudies”, aldus Kimmich. Bij Bayern is hij niet de enige - Bild schreef over vijf niet-gevaccineerde spelers - maar bij Kimmich is zijn beslissing des te meer opmerkelijk als uithangbord van de ‘We Kick Corona’-campagne. Dat liefdadigheidsinitiatief had Kimmich vorig jaar met zijn vriend en ploegmaat Leon Goretzka opgericht om geld in te zamelen, voor onder meer mensen in arme landen die zich geen vaccin kunnen veroorloven.

Als publiek persoon en een van de meest gewaardeerde internationals van de Mannschaft belandde Kimmich na zijn bekentenis in het oog van de storm. Nogal wat ex-internationals toonden geen begrip. Voor het Champions Leagueduel dinsdag waarin Bayern korte metten maakte met Benfica (5-2) haalde Mario Gomez, voormalig Duits international en ex-Bayernspeler en nu voetbalanalist bij Amazon, uit: ,,De stadions zijn vol omdat 60, 70 of 80% van de mensen ingeënt is. Als iedereen zo zou reageren, zouden we wellicht nog een jaar zonder toeschouwers voetballen.”

Volledig scherm Ex-international Paul Breitner zei ‘nul begrip’ te hebben voor de beslissing van Kimmich. © AFP

Eerder kreeg Kimmich de wind van voren van Paul Breitner, ex-wereldkampioen van 1974, en icoon Uwe Seeler. ,,Hij - en de andere vier (niet gevaccineerde Bayernspelers, red.) - zou bij mij niet spelen en niet mogen trainen”, zei de 70-jarige Breitner. ,,Ik heb daar nul begrip voor. Ik zou hen gezegd hebben: ‘Mensen, auf wiedersehen’. Daarginds op die berg mag je naar boven en beneden lopen, maar niet hier. Dat gaat niet.” De 85-jarige Seeler noemde Kimmich een fantastische speler met een slim hoofd: ,,Maar zijn standpunt tegen vaccinatie vind ik heel zeldzaam.”

Lukas Podolski, wereldkampioen met Duitsland in 2014, vindt dat Kimmich wel het recht heeft om zich niet te laten vaccineren: ,,Het thema is in Duitsland nu zo alsof je een zware misdadiger vangt. Dat vind ik wat overdreven. Ik vind het niet terecht om Kimmich aan de schandpaal te nagelen.”

Kimmich zelf benadrukte de zaak niet op de spits te willen drijven. Hij ziet zichzelf ook niet als een categorieke tegenstander van vaccinatie. ,,Het is zeer goed mogelijk dat ik me in de toekomst alsnog laat inenten.”

Bayern hanteert de richtlijn om spelers ‘aan te bevelen’ zich te laten vaccineren. ,,Maar dat is ook geen dwang”, zegt trainer Julian Nagelsmann. Doelman Manuel Neuer, die zich wel liet vaccineren, noemde het een privébeslissing. ,,Al denk ik wel dat vaccinatie essentieel voor ons is om vandaag zoveel toeschouwers in de arena te hebben. Maar het is ieders eigen zaak.”