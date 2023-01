‘Ontevreden’ Ten Hag zet met United reuzenstap naar finale, ‘gelukkige’ Weghorst belangrijk met goal

met videoManchester United heeft een grote stap gezet naar de finale van de Carabao Cup. Op bezoek bij Nottingham Forest won de ploeg van Erik ten Hag de eerste wedstrijd van het tweeluik met 3-0. Wout Weghorst, die weer in de basis mocht beginnen, tekende daarbij voor zijn eerste treffer in het shirt van The Red Devils .

Voor de ogen van een uitverkocht City Ground hoopte Nottingham Forest een stapje te zetten richting de bekerfinale. De club won het toernooi al 4 keer, maar deed dat 33 jaar geleden voor het laatst. De aanwezige fans zagen echter na 6 minuten spelen hun ploeg al op achterstand komen. Marcus Rashford begon bij de zijlijn aan een geniale dribbel, dook tussen twee verdedigers door en rondde snoeihard af in de korte hoek: 0-1.

Forest kwam via Sam Surridge snel weer langszij, maar de VAR zag de aanvaller enkele millimeters buitenspel staan. United bleef vervolgens de gevaarlijkste ploeg op het veld en beloonde zichzelf vlak voor rust, toen Weghorst uit de rebound van een schot van Antony de 0-2 binnen tikte. De Oranje-international is de eerste Nederlander die scoort in het shirt van United sinds Donny van de Beek in november 2021.

In de tweede helft lukte het Forest nauwelijks om nog een vuist te maken. De kleine kansen die de ploeg kreeg gingen ruim naast en onder aanvoering van Lisandro Martinez werden veel aanvallen vroegtijdig onderschept. Ten Hag zag de mogelijkheid om Rashford en Antony vroeg te wisselen en rust te geven, zodat hij zaterdag bij het FA Cup-duel met Reading ook gebruik kan maken van zijn creatieve buitenspelers.

Voor de return op Old Trafford tegen Forest volgende week zit United alvast in een zetel, want de Red Devils hielden vanavond tot aan het eindsignaal de touwtjes in handen. Vlak voor tijd tekende Bruno Fernandes nog voor het derde en laatste doelpunt van de wedstrijd, waardoor de finale United bijna niet kan ontglippen.

In een eventuele finale wacht Newcastle of Southampton. De eerstgenoemde won gisteravond de eerste wedstrijd met 1-0.

Ten Hag ontevreden met optreden United

Ondanks de ruime zege was Ten Hag niet tevreden met de manier waarop zijn ploeg speelde. ,,We lieten ze bijna terug in de wedstrijd komen in de eerste helft", vertelde hij bij Sky Sports, verwijzend naar het afgekeurde doelpunt van Surridge. ,,We mogen dat niet toestaan. We startten de wedstrijd zo goed en we hadden zoveel controle. In één moment kan alles veranderen, en dat mag niet gebeuren.”

De tweede helft zag de oud-trainer van Ajax meer kalmte in het spel van zijn ploeg. ,,We lieten de tegenstander achter de bal aan rennen en lokten ze goed uit. Dat was een stuk beter, al duurde het wat lang totdat de 3-0 viel.”

Weghorst ‘erg blij’

Weghorst stond voor dezelfde camera, maar dan met een grote glimlach. De spits werd gevraagd naar zijn gevoel na zijn eerste doelpunt voor United. ,,Een eerste doelpunt altijd speciaal”, reageerde hij. ,,Je wil altijd doelpunten maken en het liefst heb je de eerste zo snel mogelijk. Erg blij mee.”

Weghorst vond ook dat zijn doelpunt op een belangrijk moment viel. ,,De 2-0 aan het eind van de eerste helft geeft een veel beter gevoel in de rust.”

