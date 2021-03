Ontketende Weghorst geeft weer signaal af aan Frank de Boer

Het rampseizoen van Schalke 04 kreeg vandaag maar weer eens een nieuw hoofdstuk. De nieuwe trainer Dimitrios Grammozis begon vorige week nog met een gelijkspel tegen nummer zeventien Mainz (0-0), maar vandaag was de hekkensluiter weer volledig kansloos.

Volledig scherm © EPA Wolfsburg kwam vanmiddag na 32 minuten spelen op voorsprong door een eigen goal van Shkodran Mustafi, die in januari overkwam van Arsenal. Bij rust stond het nog 1-0, maar in de tweede helft ging het hard. Weghorst maakte in de 51ste minuut zelf de 2-0 en gaf vervolgens de assists bij de goals van Bote Baku en Josip Brekalo. Maximilian Philipp maakte er tien minuten voor tijd nog 5-0 van voor Wolfsburg.

Weghorst werd in de 84ste minuut naar de kant gehaald door coach Oliver Glasner. Weghorst staat nu op zestien treffers in de Bundesliga, de helft van de 32 goals van topscorer Robert Lewandowski. Weghorst zit in de voorselectie van 31 spelers voor de komende WK-kwalificatieduels van Oranje, maar bondscoach Frank de Boer maakt zijn definitieve selectie komende vrijdag pas bekend.

De 5-0 betekende de grootste zege van dit seizoen voor VfL Wolfsburg, dat op de derde plaats staat en daarmee hard op weg is naar plaatsing voor de Champions League. Wolfsburg heeft al een aardige voorsprong op Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund, maar er zijn nog negen speelrondes te gaan in de Bundesliga. De bovenste vier clubs plaatsen zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League.

Schalke bijna gedegradeerd, Mainz klimt een plek

Schalke 04 staat kansloos onderaan in de Bundesliga, met slechts tien punten (een zege en zeven gelijke spelen) na 25 wedstrijden. Het doelsaldo van 16 goals voor en 66 goals tegen is al net zo deprimerend voor de fans van de club uit Gelsenkirchen. Degradatie naar de 2. Bundesliga is nog slechts een kwestie van tijd. Klaas-Jan Huntelaar (37) deed pas tien minuten mee sinds zijn terugkeer in januari en was ook vandaag weer niet van de partij.

FSV Mainz 05 deed in de strijd tegen degradatie goede zaken door met 1-0 te winnen van SC Freiburg door een late goal van de Zweedse spits Robin Quaison. Jeremiah St. Juste (ook in voorselectie Oranje) en Jean-Paul Boëtius deden de hele wedstrijd mee bij Mainz, dat nu zestiende staat. Michel Vlap zakte met Arminia Bielefeld naar de zeventiende plaats. Arminia krijgt morgen bezoek van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks, de nummer zestien speelt play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga. Dat is op dit moment Holstein Kiel, terwijl VfL Bochum en HSV op de bovenste twee plaatsen staan.

Bayern München wint in Bremen

Bayern Munchen won de uitwedstrijd bij Werder Bremen met 1-3. Leon Goretzka, Robert Lewandowski en Serge Gnabry scoorden voor de koploper van de Bundesliga. Het was voor Lewandowski zijn 32ste competitiegoal van het seizoen, waarmee het record van Bayern-legende Gerd Müller (40 goals in 1971/1972) steeds dichter in de buurt komt voor de 32-jarige spits uit Polen. Lewandowski kwam al op de tweede plaats op de all-time topscorersranglijst van de Bundesliga. Hij staat nu op 268 goals, waar Schalke-legende Klaus Fischer bijna honderd duels meer voor nodig had. Gerd Müller voert de ranglijst aan met 365 goals.



Bayern is hard op weg naar de negende titel op rij in Duitsland. De voorsprong op nummer twee RB Leipzig, dat morgen (15.30 uur) thuis tegen nummer vier Eintracht Frankfurt speelt, is vijf punten.

