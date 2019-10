Ook Barcelona laat zich horen na celstraf separatisten

Duitsland mist ook Gnabry tegen Estland

13 oktober In de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland is ook Serge Gnabry afgehaakt bij Duitsland. De aanvaller van Bayern München heeft spierklachten en blijft uit voorzorg aan de kant, liet de Duitse bond zo’n twee uur voor de aftrap in Tallinn weten. Gnabry is de man in vorm bij Bayern én de ‘Mannschaft’.