Ook Dembélé valt geblesseerd weg bij Barcelona

Sarri mist mogelijk competitie­start Juve vanwege longontste­king

21:35 Het is onzeker of Juventus-trainer Maurizio Sarri zaterdag aanwezig is bij de start van het seizoen in de Serie A. De opvolger van Massimiliano Allegri kampt met een longontsteking. De kampioen van Italië opent het seizoen zaterdagavond (18.00 uur) in en tegen Parma.