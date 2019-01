Ook deze Nederlandse tieners kloppen in Engeland op de deur

Afgelopen week debuteerden de Nederlandse tieners Tahith Chong (19) en Ki-Jana Hoever (16) bij de Engelse topclubs Manchester United en Liverpool. Het barst van het Nederlandse voetbaltalent in Engeland. Zoveel dat met gemak een elftal is samen te stellen. Alleen een keeper ontbreekt, dus daar staat een dispensatiespeler.

Rechtsback

Volledig scherm Jeremy Frimpong (l) © Aston Villa FC via Getty Images Jeremie Frimpong (18 jaar, Manchester City)



Ghanese roots, geboren in Amsterdam en verhuisde op jonge leeftijd al naar Engeland waar hij werd gescout tijdens een jeugdtoernooi. Speelde zodoende nooit voor jeugdelftallen van Nederlandse clubs en zijn voertaal is Engels. Speelt zijn wedstrijden voor de beloften van Manchester City, maar ook de bondscoaches in Zeist hebben Frimpong inmiddels op de radar. Hij speelde tot nu toe drie interlands bij het Nederlands elftal onder 19.

Centrale verdedigers

Ki-Jana Hoever (16 jaar, Liverpool)

Van origine rechtsback, maar kan ook centraal achterin uit de voeten. Speelde in de jeugd voor Ajax en debuteerde maandagavond in het eerste elftal van Liverpool in de met 2-1 verloren FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Speelt normaliter bij Liverpool onder 18 jaar. Met 16 jaar en 354 dagen was Hoever de op twee na jongste debutant ooit voor de Engelse club. Hoever is al jaren een vaste waarde in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje.

Volledig scherm Ki-Jana Hoever © Getty Images

Justen Kranthove (18 jaar, Leicester City)

Stapte afgelopen zomer van de amateurs van AFC ’34 uit Alkmaar over naar Leicester City onder 18. Kranthove liep wel stage bij Nederlandse profclubs, maar tot een overgang kwam het nooit. Nu speelt hij dus bij de jeugd van de kampioen van de Premier League van het seizoen 2015-2016. Een van de weinige Nederlandse tieners die in Engeland speelt en nog nooit voor Oranje uitkwam.

Linksback

Ian Maatsen (16 jaar, Chelsea)



Speelde in de jeugd van achtereenvolgens Feyenoord, Sparta en PSV voordat hij afgelopen jaar overstapte naar Chelsea. De Vlaardinger is een broertje van Darren Maatsen - voorheen Excelsior nu RKC Waalwijk- en droeg het Oranje-shirt in verschillende jeugdelftallen.

Volledig scherm Ian Maatsen © Chelsea FC via Getty Images

Verdedigende middelvelder

Kees de Boer (19 jaar, Swansea City)

Geboren Volendammer en speelde voor de club uit zijn geboorteplaats. Stapte over naar de jeugdopleiding van Ajax en volgde ondertussen een VWO-opleiding. Koos in de zomer van 2017 verrassend voor Swansea City. Speelt inmiddels bij de beloften van de ploeg uit Wales en komt zo geregeld landgenoten tegen als tegenstander.

Linker middenvelder

Juan Familia-Castillo (18 jaar, Chelsea)

Speelde ooit voor Zeeburgia en de jeugd van Ajax om op zijn zestiende te vertrekken naar Chelsea. Linksbenige verdediger met roots in de Dominicaanse republiek, die niet schroomt mee op te komen en zo geregeld zorgt voor assists en af en toe scoort. Was zowel in de jeugd van Ajax als nu bij de beloften van Chelsea ploeggenoot van Daishawn Redan.

Aanvallende Middenvelder

Bobby Adekanye (19 jaar, Liverpool)

Duikt momenteel op in de Engelse tabloids vanwege een mogelijke overgang naar Lazio Roma, al ontkent de Italiaanse club ieder contact met de jonge Nederlander. Adekanye, die opgroeide in Alphen aan den Rijn, moet nog 20 worden maar heeft al een voetballeven achter de rug. Hij speelde in de jeugd van Ajax en PSV, droeg het shirt van Barcelona en speelt nu bij de beloften van Liverpool.

Volledig scherm Bobby Adekanye © Liverpool FC via Getty Images

Rechter middenvelder

Millen Baars (18 jaar, Manchester United)

De voormalig aanvoerder van de B1 van Ajax is eigenlijk rechtsbuiten van beroep. Bij de jeugdopleiding van Ajax was geen plek meer voor hem en in 2016 onderdak bij Manchester United. Het duurde even voordat het papierwerk op orde was en hij speelgerechtigd was. Baars is bij de beloften van United ploeggenoot van Tahith Chong, die inmiddels zijn debuut heeft gemaakt in het eerste elftal.

Rechtsbuiten

Tahith Chong (19 jaar, Manchester United)

De voormalig Feyenoorder debuteerde afgelopen week in de hoofdmacht van Manchester United in de wedstrijd tegen Reading FC. Kwam in het veld voor Juan Mata en groeide binnen een half uur uit tot een publiekslieveling. Kreeg achteraf de complimenten van de kersverse United-coach Ole Gunnar Solskjaer. Werd afgelopen zomer voor het trainingskamp in de Verenigde Staten al door José Mourinho bij het eerste van United gehaald.

Volledig scherm Tahith Chong © Getty Images

Centrumspits

Daishawn Redan (17 jaar, Chelsea)

Volledig scherm Daishawn Redan © Getty Images Centrumspits bij de beloften van Chelsea en doelpuntenmachine in wording. Met 19 goals in verschillende jeugdtoernooien was Redan UEFA-topscorer van 2018 en staat zodoende ook bij Oranje onder 19 geregeld in de spits. Kwam in de zomer van 2017 over van Ajax en ligt bij Chelsea vast tot en met de zomer van 2021.

Linksbuiten

Jayden Braaf (16, Manchester City)

Speelde in de jeugd voor Ajax en de laatste jaren voor PSV voordat hij halverwege 2018 overstapte naar Manchester City. Speelt in het Onder 18 elftal van de Engelse topclub. Heeft een eigen YouTube-kanaal en behoort inmiddels tot de selectie van het Nederlands Elftal onder 17. Speelde daarvoor vijf interlands en scoorde twee keer.

Dispensatiespeler

Keeper

Tim Krul (30 jaar, Norwich City)