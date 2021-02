Ook in Bundesliga duel afgelast vanwege sneeuw

Solskjaer zet na dreun streep door titeldroom Man United: ‘We zijn niet eens een kandidaat’

11:18 Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft weinig geloof meer in zijn ploeg na de teleurstellende 3-3 tegen Everton, in eigen huis. ,,We moeten niet eens worden beschouwd als titelkandidaat”, zei de Noorse coach tegen Sky Sports.